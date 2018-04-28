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9-летнюю девочку одноклассник избил палкой в Ростове

9-летнюю девочку одноклассник избил палкой в Ростове
В донской столице 9-летнюю девочку жестоко избил одноклассник. Инцидент случился днем 29 апреля на детской площадке в районе дома по улице Горшкова. Об этом сообщает DonDay.ru.

Мальчик напал на Аню Ч. с палкой. Школьник несколько раз ударил девочку по голове и сбежал. От полученных травм несовершеннолетняя ненадолго потеряла сознание. Придя в себя, юная ростовчанка отправилась домой и рассказала о случившемся родителям. Мама девочки вызвала скорую помощь и полицию.

С диагнозом «черепно-мозговая травма, сотрясение мозга» в состоянии средней тяжести ребенка доставили в БСМП.

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