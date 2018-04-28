9-летнюю девочку одноклассник избил палкой в Ростове



В донской столице 9-летнюю девочку жестоко избил одноклассник. Инцидент случился днем 29 апреля на детской площадке в районе дома по улице Горшкова. Об этом сообщает DonDay.ru.



Мальчик напал на Аню Ч. с палкой. Школьник несколько раз ударил девочку по голове и сбежал. От полученных травм несовершеннолетняя ненадолго потеряла сознание. Придя в себя, юная ростовчанка отправилась домой и рассказала о случившемся родителям. Мама девочки вызвала скорую помощь и полицию.



С диагнозом «черепно-мозговая травма, сотрясение мозга» в состоянии средней тяжести ребенка доставили в БСМП.