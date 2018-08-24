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86-летнего пенсионера застрелил знакомый в Ростовской области

86-летнего пенсионера застрелил знакомый в Ростовской области
86-летнего пенсионера застрелил знакомый в Ростовской области. Происшествие случилось 25 августа в Аксайском районе.

По предварительной информации, 57-летний подозреваемый и его 86-летний знакомый находились в неприязненных отношениях. В вечер происшествия злоумышленник захотел расправиться с неприятелем. Взяв имеющийся у него охотничий карабин, мужчина несколько раз выстрелил в пенсионера. От травм потерпевший скончался на месте.

- После совершения преступления подозреваемый был задержан, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области. - В настоящее время избирается мера пресечения. Ведется расследование.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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