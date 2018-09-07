Авторизация

Регистрация


  • USD 69.87
  • EUR 80.67
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

81-летний мужчина погиб при пожаре в летней кухне в Ростовской области

81-летний мужчина погиб при пожаре в летней кухне в Ростовской области
В Миллерово при пожаре в кухне погиб пенсионер. Происшествие случилось вечером 10 сентября в переулке Ушакова. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

Пожилой мужчина самостоятельно не смог выбраться из помещения и угорел. Когда спасатели потушили огонь, то нашли тело пенсионера. Труп передали правоохранителям.

В ликвидации пламени принимали участие восемь человек личного состава и две единицы техники.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.