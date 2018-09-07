81-летний мужчина погиб при пожаре в летней кухне в Ростовской области



В Миллерово при пожаре в кухне погиб пенсионер. Происшествие случилось вечером 10 сентября в переулке Ушакова. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.



Пожилой мужчина самостоятельно не смог выбраться из помещения и угорел. Когда спасатели потушили огонь, то нашли тело пенсионера. Труп передали правоохранителям.



В ликвидации пламени принимали участие восемь человек личного состава и две единицы техники.