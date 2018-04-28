8-летнего мальчика разыскивают в Ростове-на-Дону



В Ростове разыскивают 8-летнего мальчика. Ярослав Андреенко ушел из дома около 14 часов 30 апреля и до сих пор не вернулся.



Известно, что школьник пошел кататься на велосипеде с друзьями, но с наступлением темноты не вернулся домой. Родители забили тревогу и сообщили в полицию.



На вид ему - 7-8 лет, был одет в синюю футболку и синие штаны. Над левым глазом у Ярослава ссадина.



Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефону: 102.