8-летнего мальчика разыскивают в Ростове-на-Дону
В Ростове разыскивают 8-летнего мальчика. Ярослав Андреенко ушел из дома около 14 часов 30 апреля и до сих пор не вернулся.
Известно, что школьник пошел кататься на велосипеде с друзьями, но с наступлением темноты не вернулся домой. Родители забили тревогу и сообщили в полицию.
На вид ему - 7-8 лет, был одет в синюю футболку и синие штаны. Над левым глазом у Ярослава ссадина.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефону: 102.