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78-летнего мужчину обнаружили повешенным в Ростове-на-Дону

78-летнего мужчину обнаружили повешенным в Ростове-на-Дону
78-летнего мужчину обнаружили повешенным в Ростове-на-Дону. Тело пенсионера нашла его супруга в переулке 2-й Холмистый вечером 28 сентября, сообщает DonDay.ru.

Ростовчанка пришла с работы домой и обнаружила страшную картину: её муж висел в петле на дереве во дворе. Женщина сразу же позвонила в «скорую».

Приехавшие на место медики лишь констатировали смерть пенсионера. Сейчас по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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