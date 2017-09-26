78-летнего мужчину обнаружили повешенным в Ростове-на-Дону



78-летнего мужчину обнаружили повешенным в Ростове-на-Дону. Тело пенсионера нашла его супруга в переулке 2-й Холмистый вечером 28 сентября, сообщает DonDay.ru.



Ростовчанка пришла с работы домой и обнаружила страшную картину: её муж висел в петле на дереве во дворе. Женщина сразу же позвонила в «скорую».



Приехавшие на место медики лишь констатировали смерть пенсионера. Сейчас по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.