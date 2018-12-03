77-летнего мужчину разыскивают в Ростовской области



В Таганроге идут поиски пропавшего 77-летнего мужчины. Анатолий Башков 3 декабря ушел из дома и не вернулся.



На вид ему - 78-80 лет, рост - 180 сантиметров. У пенсионера худощавое телосложение, серые глаза и короткие светлые волосы с проседью.



В день своего исчезновения Анатолий был одет в коричневую удлиненную куртку с меховым воротником, темно-синие джинсы, меховые галоши и коричневую фуражку.



Пожилой мужчина плохо ориентируется в пространстве и может нуждаться в медицинской помощи.



Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении мужчины, просьба обратиться по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.