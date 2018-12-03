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77-летнего мужчину разыскивают в Ростовской области

77-летнего мужчину разыскивают в Ростовской области
В Таганроге идут поиски пропавшего 77-летнего мужчины. Анатолий Башков 3 декабря ушел из дома и не вернулся.

На вид ему - 78-80 лет, рост - 180 сантиметров. У пенсионера худощавое телосложение, серые глаза и короткие светлые волосы с проседью.

В день своего исчезновения Анатолий был одет в коричневую удлиненную куртку с меховым воротником, темно-синие джинсы, меховые галоши и коричневую фуражку.

Пожилой мужчина плохо ориентируется в пространстве и может нуждаться в медицинской помощи.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении мужчины, просьба обратиться по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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