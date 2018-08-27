74-летнюю пенсионерку насмерть сбила «Лада Калина» в Ростовской области
В Ростовской области «Лада Калина» насмерть сбила 74-летнюю женщину. Трагедия случилась около 20 часов на Харьковском шоссе в Новочеркасске 28 августа.
По предварительной информации, водитель «Лады Калины» не остановился перед перекрестком, где переходила дорогу пожилая женщина, и сбил горожанку.
В результате ЧП 74-летняя пенсионерка с тяжелыми травмами попала в больницу. Она скончалась в медучреждении, сообщает DonDay Новочеркасск.