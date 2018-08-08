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71-летний мужчина скончался в ростовской маршрутке

71-летний мужчина скончался в ростовской маршрутке
В Ростове-на-Дону пенсионер умер в маршрутке. ЧП случилось днем 10 августа на проспекте Буденновском.

Маршрутное такси № 21 двигалось в сторону Центрального рынка. Внезапно одному из пассажиров стало плохо. Водитель остановился, а другие пассажиры вызвали скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть пожилого человека.

- Все обстоятельства смерти 71-летнего пенсионера будут установлены в ходе проверки, - отметили в СУ СКР по Ростовской области. - По ее результатам будет принято решение.

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