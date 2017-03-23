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66-летний водитель скутера серьезно пострадал при ДТП в Таганроге

66-летний водитель скутера серьезно пострадал при ДТП в Таганроге

66-летний водитель скутера серьезно пострадал при ДТП в Таганроге. Авария случилась вечером 23 марта на улице Ленина.

По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 23-летний автомобилист на «четырнадцатой» поворачивал налево в районе дома № 195 и сбил пенсионера. 66-летний мужчина упал с железного коня на дорогу и получил серьезные травмы. Прохожие вызвали ему скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали.

Все обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

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