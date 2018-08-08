58-летний мужчина погиб под колесами поезда в Ростове-на-Дону



В Ростове-на-Дону 58-летний местный житель погиб, попав под колеса поезда. Трагедия произошла около полудня 10 августа на 1 219-м километре железнодорожного перегона Ростов-Товарный - Зоосад, расположенного в Октябрьском районе.



Ростовчанин решил перебежать железнодорожные пути в неустановленном месте. Мужчина не оценил расстояние до приближающегося поезда и стал переходить полотно. Машинист пассажирского состава № 583 сообщением Анапа - Казань незамедлительно применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.



- Горожанин получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе Южного СУТ СКР. - В настоящее время проводятся другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.