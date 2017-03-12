56-летний мужчин попал под поезд в Ростове





56-летний мужчин попал под поезд в Ростове-на-Дону. Трагедия случилась в четыре часа утра 12 марта в районе перегона Ростов-Западный – станция Темерник.

- Грузовой состав не успел затормозить,- сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте по Ростовской области.- Поезд двигался со скоростью 60-70 км/ч, и для того, чтобы он полностью остановился, нужно как минимум 600 метров.



Личность погибшего уже установлена, но почему он оказался рано утром на железнодорожных путях, неизвестно. Южное СУТ проводит расследование по факту гибели мужчины.