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55-летняя женщина едва не сгорела заживо при пожаре в своем доме в Гуково

55-летняя женщина едва не сгорела заживо при пожаре в своем доме в Гуково

55-летняя женщина едва не сгорела заживо при пожаре в своей квартире в Гуково. Частный дом на улице Красноармейской загорелся днем 29 марта. Огонь начал быстро распространяться и вскоре перекинулся на сарай, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Хозяйка жилья отравилась продуктами горения, потеряла сознание и едва не погибла. Спасателям удалось вынести ее из горящего помещения. Сейчас женщина находится в больнице.

С огнем боролись семь пожарных с привлечением двух единиц техники. Возгорание было полностью потушено примерно через 20 минут.

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