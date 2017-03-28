55-летняя женщина едва не сгорела заживо при пожаре в своем доме в Гуково





55-летняя женщина едва не сгорела заживо при пожаре в своей квартире в Гуково. Частный дом на улице Красноармейской загорелся днем 29 марта. Огонь начал быстро распространяться и вскоре перекинулся на сарай, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.



Хозяйка жилья отравилась продуктами горения, потеряла сознание и едва не погибла. Спасателям удалось вынести ее из горящего помещения. Сейчас женщина находится в больнице.



С огнем боролись семь пожарных с привлечением двух единиц техники. Возгорание было полностью потушено примерно через 20 минут.