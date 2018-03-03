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55-летняя ростовчанка ранила собственного сына в живот

55-летняя ростовчанка ранила собственного сына в живот
3 марта жительница Советского района, будучи в нетрезвом состоянии, напала на своего 17-летнего сына с ножом.

Между парнем и его матерью вспыхнула ссора. Женщина не нашла словесных аргументов и прибегла к ужасающе крайним мерам — схватила со стола кухонный нож и вонзила своему сыну в живот. Подростка с проникающим ножевым ранением забрала скорая помощь.

- В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в Следственном комитете РФ по Ростовской области.

В отношении 55-летней женщины возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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