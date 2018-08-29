53-летняя женщина провалилась в коллектор в Ростовской области



53-летняя женщина провалилась в коллектор в Ростовской области. Происшествие случилось под Новошахтинском в районе Самбека.



По информации собственного источника DonDay.ru, сотрудница «Водных ресурсов» работала возле коллектора. Она поскользнулась и упала прямо в канализацию. Ее вытащили и доставили в ЦГБ города Новошахтинска.



- Пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии, - сообщил инсайдер. - Она пребывает в реанимации и почти неделю не выходит из комы.