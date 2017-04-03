53-летняя ростовчанка скончалась во время смены на заводе «Вепоз»





53-летняя ростовчанка скончалась во время смены на заводе «Вепоз». Трагедия произошла днем 4 марта в восьмом корпусе по переулку Радиаторному.



Женщина пожаловалась на головную боль и слабость, а после у нее случился приступ эпилепсии, DonDay.ru. У неё пошла пена изо рта и начались судороги. Вскоре ростовчанка потеряла сознание. Спасти работницу завода не удалось, она умерла до приезда «неотложки».



Прибывшие на место происшествие медики констатировали смерть женщины.