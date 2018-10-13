52-летнюю ростовчанку разыскивают около недели



В донской столице пятый день идут поиски пропавшей 52-летней местной жительницы. Нина Калмыкова ушла из дома 10 октября, и с тех пор о ней ничего не известно.



Женщине на вид - 50-52 года, рост - примерно 160 сантиметров, среднего телосложения, серые глаза, короткие темно-каштановые волосы, картавит.



В день исчезновения Нина была одета в серую кофту в клетку, темные джинсы, болоньевый плащ стального цвета. На ногах, скорее всего, были мокасины стального цвета.



Если вам что-либо известно о ее местонахождении, просьба сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.