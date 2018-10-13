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52-летнюю ростовчанку разыскивают около недели

52-летнюю ростовчанку разыскивают около недели
В донской столице пятый день идут поиски пропавшей 52-летней местной жительницы. Нина Калмыкова ушла из дома 10 октября, и с тех пор о ней ничего не известно.

Женщине на вид - 50-52 года, рост - примерно 160 сантиметров, среднего телосложения, серые глаза, короткие темно-каштановые волосы, картавит.

В день исчезновения Нина была одета в серую кофту в клетку, темные джинсы, болоньевый плащ стального цвета. На ногах, скорее всего, были мокасины стального цвета.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, просьба сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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