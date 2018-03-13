52-летняя женщина погибла при пожаре в частном доме в Ростовской области



Хозяйка погибла при пожаре в жилом доме в Морозовске. Возгорание произошло 14 марта около трех часов ночи на улице Истомина.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, жилой дом горел на площади около 120 квадратных метров.



- После ликвидации пожара в доме было обнаружено тело 52-летней женщины, - добавили в ведомстве. – Причиной гибели стало отравление продуктами горения.



По предварительной информации, пожар начался из-за короткого замыкания проводки. В тушении принимали участие восемь человек личного состава и три пожарных машины.