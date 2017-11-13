52-летний мужчина умер в поезде в Ростовской области



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52-летний мужчина умер в поезде в Ростовской области. Трагический случай произошёл 14 ноября около часа ночи в составе № 306М Москва - Сухум. Смерть пассажира наступила на подъезде к городу Шахты, сообщает DonDay-Шахты.



У мужчины была онкология. Он ехал в сопровождении врача из Москвы в Гагры. Несмотря на критическое состояние, больной решил отправиться в путь, чтобы умереть на родине.

- На станцию Шахтная выезжала оперативно-следственная группа, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СКФО. – Предварительная причина смерти – тяжелая болезнь.



Тело мужчины доставили в морг. Перевезти через российско-абхазскую границу уроженца Гагр можно будет только после проведения всех необходимых экспертиз и оформления документов.