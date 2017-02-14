5-летняя девочка погибла в результате отравления газом в Ростове





В результате отравления газом в Ростове погибла 5-летняя девочка. Трагедия произошла в многоквартирном доме на проспекте 40-летния Победы в Пролетарском районе города.



35-летнюю женщину и двоих её детей - 5-летнюю девочку и 10-летнего мальчика обнаружил без сознания муж ростовчанки, когда вернулся с работы 14 февраля около 23.30. В этот момент малышка ещё была жива, она скончалась по дороге в больницу. Её маму и братика госпитализировали.



По информации источника, предположительно, причиной случившегося стало нарушение эксплуатации колонки и газовой плиты. В пресс-службе ПАО «Газпром Газораспределение Ростов-на-Дону» сообщили, что договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования по данному адресу не было.



Сейчас следователи Следственного управления Ростовской области устанавливают все детали происшествия, проводится проверка.