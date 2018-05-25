5-летняя девочка погибла при пожаре в Ростовской области



При пожаре в Чертковском районе Ростовской области погиб ребенок. Происшествие случилось 27 мая в хуторе Богуны на улице Северной. Об этом сообщает портал DonDay.ru.



34-летняя мама уложила пятилетнюю дочку спать и пошла в гости к своему бывшему мужу, который живет в этом же хуторе. Пока женщина была в гостях, в комнате, где спала малышка, произошло короткое замыкание. Сначала загорелась штора, а после огонь перекинулся на мебель.



Узнав о пожаре, женщина вернулась обратно. Она вынесла из горящего дома малышку, но она не подавала признаков жизни. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка, предположительно от отравления угарным газом.



По факту случившегося назначена проверка.