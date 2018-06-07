5-летнего ребенка насмерть придавило секцией шкафа в Ростове

Ребенок играл один в комнате, когда предмет мебели упал на него.



Мальчика пяти лет насмерть придавило секцией шкафа в Ростове. Трагедия произошла днем 8 июня в Октябрьском районе.



По предварительной информации, 5-летний мальчик играл один в комнате, пока его 32-летняя мама занималась домашними делами. Внезапно женщина услышала в соседней комнате шум и прибежала.



В комнате она увидела на полу сына, на которого упала секция платяного шкафа. Женщина вызвала скорую помощь. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть крохи.



- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области. - Следователями выполнен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.