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46-летняя женщина пострадала в ДТП с участием фуры в Ростове

46-летняя женщина пострадала в ДТП с участием фуры в Ростове
В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием фуры. Авария случилась утром 17 ноября на улице Штахановского.

Водитель автомобиля Вольво не уступил дорогу двигающемуся водителю на Ауди-4. В результате столкновения избежать не удалось. Фура не только врезалась в иномарку, но и протащила ее, зажав к столбу.

Самостоятельно водителю и его 46-летней пассажирке выбраться не удалось, понадобилась помощь спасателей.

- В результате аварии травмы получила пассажирка иномарки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - По данному факту проводится проверка.

Известно, что водитель - супруг пострадавшей женщины. Он в аварии не пострадал.

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