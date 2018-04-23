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45-летнюю жительницу Дона до смерти избили ее приятельницы

45-летнюю жительницу Дона до смерти избили ее приятельницы
45-летняя женщина в Ростовской области скончалась после жестокого избиения собственными подругами. Ее труп был найден 22 апреля в Новошахтинске на улице Буденного возле заброшенного дома.

По информации донского СУ СК, три подруги устроили застолье. Распивая горячительное, 32-летние женщины стали спорить со своей 45-летней приятельницей. Ссора превратилась в драку. Подозреваемые избили несчастную до смерти. На следующий день местные жительницы оттащили труп к заброшенному дому и спрятали в зарослях кустарника.

- В отношении женщин, ранее судимых, возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщили в ведомстве. - Злоумышленницы находятся под арестом.

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