45-летнюю жительницу Дона до смерти избили ее приятельницы



45-летняя женщина в Ростовской области скончалась после жестокого избиения собственными подругами. Ее труп был найден 22 апреля в Новошахтинске на улице Буденного возле заброшенного дома.



По информации донского СУ СК, три подруги устроили застолье. Распивая горячительное, 32-летние женщины стали спорить со своей 45-летней приятельницей. Ссора превратилась в драку. Подозреваемые избили несчастную до смерти. На следующий день местные жительницы оттащили труп к заброшенному дому и спрятали в зарослях кустарника.



- В отношении женщин, ранее судимых, возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщили в ведомстве. - Злоумышленницы находятся под арестом.