Авторизация

Регистрация


  • USD 58.43
  • EUR 68.08
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

44-летний таганрожец пострадал при пожаре в частном доме

44-летний таганрожец пострадал при пожаре в частном доме
44-летний мужчина пострадал во время пожара в частном доме в Таганроге. Жилое строение загорелось в ночь с 4 на 5 октября по 1-му Линейному проезду.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, комната горела на площади 40 квадратных метров. Во время пожара хозяин дома получил ожоги кисти и верхних дыхательных путей. Мужчину экстренно госпитализировали.

- Причину возгорания установят эксперты, - отметили в ведомстве. – В ликвидации огня принимали участие девять спасателей и три единицы техники.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.