44-летний таганрожец пострадал при пожаре в частном доме



44-летний мужчина пострадал во время пожара в частном доме в Таганроге. Жилое строение загорелось в ночь с 4 на 5 октября по 1-му Линейному проезду.



По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, комната горела на площади 40 квадратных метров. Во время пожара хозяин дома получил ожоги кисти и верхних дыхательных путей. Мужчину экстренно госпитализировали.



- Причину возгорания установят эксперты, - отметили в ведомстве. – В ликвидации огня принимали участие девять спасателей и три единицы техники.