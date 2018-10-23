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44-летний ростовчанин пострадал, выпав из окна 4-го этажа

44-летний ростовчанин пострадал, выпав из окна 4-го этажа
В донской столице 44-летний мужчина выпал из окна 4-го этажа. ЧП случилось днем 22 октября на улице Таганрогской. Об этом сообщает DonDay.ru.

Пострадавший Евгений К. состоит на учете у психиатра и до происшествия неоднократно хотел выйти через окно на улицу. В конечном итоге он осуществил задуманное. Мужчина упал на землю и начал хрипеть и стонать от боли. Прохожие, увидев Евгения, вызвали скорую помощь.

С множественными травмами в тяжелом состоянии его доставили в больницу.

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