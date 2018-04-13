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42-летний мужчина погиб под завалом в шахте в Ростовской области

42-летний мужчина погиб под завалом в шахте в Ростовской области
В Ростовской области произошло обрушение в шахте. Происшествие случилось утром 15 апреля в поселке Тополевый.

На шахте «Дальняя» в Красносулинском районе на глубине 800 метров обрушилась монтируемая кровля. 87 человек в тот момент находились под землей. Было принято решение эвакуировать всех рабочих. В самом эпицентре находились три человека. Два смогли самостоятельно выбраться, один так и остался под завалом.

- В результате происшествия пожара не произошло, концентрация вредных веществ в воздухе не превышает допустимую норму, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

На место выехал заместитель прокурора Красносулинского района, работает спасательный отряд МЧС и Ростехнадзор. По поручению прокурора области было организовано проведение проверки.

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