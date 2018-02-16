41-летнюю женщину из Таганрога разыскивают в Иркутской области



В Иркутской области разыскивают 41-летнюю женщину из Таганрога. Наталья Мулихова пропала 18 февраля, когда приехала в Иркутск и собиралась улететь в Новосибирск, но на рейс она так и не попала.

Известно, что в то утро женщина села в машину такси фирмы «Максим» и уехала из аэровокзала. После чего Наталья исчезла.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, пропавшая выглядит на 35-40 лет, рост - 165 сантиметров, лицо овальное, телосложение худощавое, длинные рыжие волосы.



- В день исчезновения на женщине были пуховик до колен и норковая шапка, - сообщили в ведомстве. - С собой она взяла замшевую коричневую сумку и дорожную сумку.



Всем, кто что-то знает о местонахождении Натальи Мулиховой из Таганрога, просьба сообщить по телефонам: 8-950-101-36-38, 21-64-64 (бюро по розыску без вести пропавших ГУ МВД России по Иркутской области) или 02.