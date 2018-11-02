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41-летний ростовчанин внезапно скончался на лестничной клетке

41-летний ростовчанин внезапно скончался на лестничной клетке
В Ростове-на-Дону 41-летний мужчина внезапно скончался на лестничной клетке. Трагический случай произошел 5 ноября на улице Шеболдаева. Об этом сообщает DonDay.

По данным издания, Владимиру Д. стало плохо сразу после того, как он покинул квартиру. Он сделал несколько глубоких вздохом, после чего потерял сознание. Свидетелями происшествия стали его соседи. Они вызвали скорую помощь.

– Врачи лишь констатировали смерть ростовчанина. Причины гибели установят в ходе экспертизы, – сообщил собственный источник DonDay.

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