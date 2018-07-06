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40-летняя женщина спрыгнула с моста в Ростовской области

40-летняя женщина спрыгнула с моста в Ростовской области
В Ростовской области 40-летняя женщина пострадала, упав с пешеходного моста. ЧП произошло 9 июля в Белой Калитве.

Как рассказали в Ростовской областной ПСС во внутренних водах и территориальном море, горожанка упала с пятиметровой высоты в реку Северский Донец. Через некоторое время спасатели достали из воды женщину и передали ее врачам скорой помощи.

- Что стало причиной ее необдуманного поступка, выяснят в ходе дальнейшего разбирательства, - добавили в ведомстве.

Донские спасатели предупреждают, что прыжки в воду с любых возвышенностей категорически запрещены. Это один из распространенных среди купающихся способов причинить себе вред.

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