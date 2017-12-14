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40-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Ростовской области

40-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Ростовской области
40-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Ростовской области. Трагедия произошла 15 декабря около 16.30 в Новочеркасске.

В одном из пятиэтажных домов на улице Мелиховской загорелась квартира.

- Огонь охватил около двух квадратных метров помещения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - После ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины. Экспертиза показала, что он умер от отравления продуктами горения.

На борьбу с пламенем у спасателей ушло около 20 минут. Причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

В тушении пожара принимали участие 15 спасателей и пять пожарных машин.

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