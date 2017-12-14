40-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Ростовской области



40-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Ростовской области. Трагедия произошла 15 декабря около 16.30 в Новочеркасске.



В одном из пятиэтажных домов на улице Мелиховской загорелась квартира.



- Огонь охватил около двух квадратных метров помещения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - После ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины. Экспертиза показала, что он умер от отравления продуктами горения.



На борьбу с пламенем у спасателей ушло около 20 минут. Причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.



В тушении пожара принимали участие 15 спасателей и пять пожарных машин.