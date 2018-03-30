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36-летнюю путешественницу из Владимирской области пытаются найти на Дону

36-летнюю путешественницу из Владимирской области пытаются найти на Дону
На Дону разыскивают 36-летнюю жительницу Владимирской области. 23 июня прошлого года Евгения Горина ушла в турпоход по реке Судогда около деревень Райки и Жуковка. С тех пор ее никто не видел.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по донскому региону, пропавшая выглядит на 35 лет. Ростом женщина 160-170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые ,выбриты на висках и голубые глаза. На предплечьях у нее наколоты татуировки.

- В день исчезновения Евгения надела синие джинсы, бейсболку и болотную куртку, - рассказали в ведомстве. - С собой она взяла туристическую палатку, съестные припасы, мобильный телефон с запасной батареей.

По факту исчезновения женщины 6 марта возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Всех, кто что-нибудь знает о местонахождении Евгении Гориной, просят сообщить по номерам: 8-920-902-07-77, 8 (4922) 37-42-62.

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