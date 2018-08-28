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35-летнего жителя Ростовской области подозревают в убийстве приятеля

35-летнего жителя Ростовской области подозревают в убийстве приятеля
35-летнего жителя Ростовской области подозревают в убийстве приятеля. Происшествие случилось 29 августа в Каменск-Шахтинском районе.

По предварительной информации, подозреваемый и его 45-летний приятель выпивали. Между ними началась ссора, которая переросла в поножовщину. Мужчина схватил кухонный нож и нанес другу не менее 12 ударов.

– В отношении него возбуждено уголовное дело по статье убийство, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области. – Он находится под стражей.

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