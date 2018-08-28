33-летний мужчина погиб в ДТП с «Приорой» и грузовиком под Ростовом
33-летний мужчина погиб в ДТП с «Приорой» и грузовиком под Ростовом. Смертельная авария произошла 30 августа около 16 часов в Аксайском районе.
По предварительной информации, 33-летний водитель «Приоры», не рассчитав дистанцию, врезался сзади в едущий грузовик «Ивеко».
-В итоге воитель легкового автомобиля погиб на месте, - сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области. – Его 33-летний пассажир получил травмы различной степени тяжести.