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33-летний мужчина погиб в ДТП с «Приорой» и грузовиком под Ростовом

33-летний мужчина погиб в ДТП с «Приорой» и грузовиком под Ростовом
33-летний мужчина погиб в ДТП с «Приорой» и грузовиком под Ростовом. Смертельная авария произошла 30 августа около 16 часов в Аксайском районе.

По предварительной информации, 33-летний водитель «Приоры», не рассчитав дистанцию, врезался сзади в едущий грузовик «Ивеко».

-В итоге воитель легкового автомобиля погиб на месте, - сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области. – Его 33-летний пассажир получил травмы различной степени тяжести.

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