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32-летняя женщина ударила ножом своего сожителя в Ростовской области

32-летняя женщина ударила ножом своего сожителя в Ростовской области
В Ростовской области 32-летняя женщина ударила своего сожителя ножом. Происшествие случилось 14 апреля в слободе Большая Мартыновка.

Сожители распивали спиртное у себя дома. Внезапно в ходе беседы между ними произошла ссора. Когда конфликт достиг своего пика, злоумышленница взяла со стола кухонный нож и ударила им в бок мужчину. После случившегося она вызвала участкового полицейского и созналась в содеянном.

- С ранением 40-летнего потерпевшего доставили в больницу, а злоумышленницу арестовали, - сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области. – В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

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