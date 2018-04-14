32-летняя женщина ударила ножом своего сожителя в Ростовской области



В Ростовской области 32-летняя женщина ударила своего сожителя ножом. Происшествие случилось 14 апреля в слободе Большая Мартыновка.



Сожители распивали спиртное у себя дома. Внезапно в ходе беседы между ними произошла ссора. Когда конфликт достиг своего пика, злоумышленница взяла со стола кухонный нож и ударила им в бок мужчину. После случившегося она вызвала участкового полицейского и созналась в содеянном.



- С ранением 40-летнего потерпевшего доставили в больницу, а злоумышленницу арестовали, - сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Ростовской области. – В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



Ей грозит до 10 лет тюрьмы.