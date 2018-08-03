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32-летний житель Ростовской области осужден за изнасилование и убийство девочки

32-летний житель Ростовской области осужден за изнасилование и убийство девочки
В Ростове вынесли приговор 32-летнему жителю Ростовской области Евгению Рудакову. Он признан виновным по статьям «Изнасилование», «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «Убийство».

Установлено, что страшное преступление мужчина совершил в хуторе Камышный Константиновского района 27 июля прошлого года. Изрядно напившись, обвиняемый напал на 11-летнюю школьницу. Он затащил беззащитного ребенка в безлюдное место и стал издеваться. Затем подонок изнасиловал девочку и задушил ее спортивными штанами.

Когда 32-летнего мужчину отправили в СИЗО, он убил еще одного человека. Вместе с Рудаковым в одной камере сидел осужденный на 22 года Крутов. Он не мог смириться с назначенным сроком и попросил сокамерника убить его. Рудаков задушил Крутова простыней.

- Евгению Рудакову вынесли обвинительный приговор 6 августа этого года, - сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда. - Он приговорен к 20 годам колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 2 года.

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