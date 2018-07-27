31-летнего ростовчанина нашли повешенным в собственной квартире



В донской столице 31-летнего мужчину нашли повешенным. Трагедия случилась около 6 часов утра 30 июля на улице Безбалка, соообщает портал DonDay со ссылкой на собственный источник.



По информации издания, родственники зашли в комнату Григория В. Там они увидели висящее под потолком тело мужчины в луже крови. Ростовчанин не подавал признаков жизни. Родные сняли его и вызвали бригаду медиков.



Прибывшие врачи констатировали смерть горожанина. Все обстоятельства его гибели в ближайшее время выяснят специалисты.