3-летний ребёнок умер от менингита в Ростовской области





3-летний ребёнок умер от менингита в Ростовской области. Малыш скончался в Новошахтинске в середине сентября, сообщает DonDay.ru.



В конце августа мальчик отдыхал на море с мамой и папой. Когда семья вернулась домой, ребёнок почувствовал себя плохо. У крохи поднялась температура и сильно разболелась голова. Перепуганные родители сразу отвезли сына в больницу. Ребёнка лечили антибиотиками, но это не помогло. Врачи не смогли спасти малыша. Он умер в больнице.



Напомним, при менингите воспаляются мягкие оболочки головного и спинного мозга. Болезнь могла быть вызвана бактериями и вирусами.



По факту смерти малыша проводится проверка.