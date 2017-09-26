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3-летний ребёнок умер от менингита в Ростовской области

3-летний ребёнок умер от менингита в Ростовской области

3-летний ребёнок умер от менингита в Ростовской области. Малыш скончался в Новошахтинске в середине сентября, сообщает DonDay.ru.

В конце августа мальчик отдыхал на море с мамой и папой. Когда семья вернулась домой, ребёнок почувствовал себя плохо. У крохи поднялась температура и сильно разболелась голова. Перепуганные родители сразу отвезли сына в больницу. Ребёнка лечили антибиотиками, но это не помогло. Врачи не смогли спасти малыша. Он умер в больнице.

Напомним, при менингите воспаляются мягкие оболочки головного и спинного мозга. Болезнь могла быть вызвана бактериями и вирусами.

По факту смерти малыша проводится проверка.

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