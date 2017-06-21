3-летний малыш проглотил пробку в Ростове-на-Дону



3-летний малыш проглотил пробку в Ростове-на-Дону. Инцидент случился вечером 22 июня в квартире на улице Немировича-Данченко.



Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник, родители мальчика устроили небольшое застолье. Горожане открыли пиво, а пробки положили на стол. Взрослые отвлеклись и не заметили, как их сын проглотил металлическую пробку. Через какое-то время у мальчика начались колики и поднялась температура. Мама тут же вызвала крохе бригаду врачей.



- Фельдшеры оказали первую помощь малышу и доставили пациента в больницу, - рассказал источник издания. – Жизни ребенка ничего не угрожает.