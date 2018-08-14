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29-летний парень погиб в Ростове, вкручивая лампочку

29-летний парень погиб в Ростове, вкручивая лампочку
29-летний парень погиб в Ростове, вкручивая лампочку. Происшествие случилось вечером 14 августа.

По информации издания DonDay.ru, Михаил работал в мотосервисе. В день трагедии в помещении перегорела лампочка, и он полез ее вкручивать. Стремянка сложилась под парнем. Упав, Михаил получил травмы, из-за которых скончался.

- Миша выживал после десятка ужасных аварий, - рассказал друг погибшего. - Последние годы боролся с раком мозга, а умер из-за простой лампочки.

Похороны Михаила пройдут 16 августа на Северном кладбище.

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