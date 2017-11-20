29-летнего парня из Краснодара ищут в Ростовской области



На Дону пытаются найти 29-летнего жителя Краснодара. Александр Чернухин вышел из своего дома в столице Кубани 11 ноября и не вернулся назад.

Примерно в 3 часа ночи 10 ноября его видели на улице Восточно-Кругликовской. Он шел к Российской улице.



Пропавший ростом 180 сантиметров, у него худощавое телосложение, карие глаза и русые волосы. Молодой человек носит бороду и усы. В день исчезновения на Александре были темная куртка, кроссовки и камуфляжные штаны.



Если кто-то видел Александра Чернухина или знает, где она может находиться, просьба позвонить по номеру: 8-800-700-54-52