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28-летняя ростовчанка пыталась покончить с собой

28-летняя ростовчанка пыталась покончить с собой
В донской столице 28-летняя девушка пыталась свести счеты с жизнью. Инцидент произошел днем 13 мая на улице Мыльникова. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

Евгения К. пребывала в длительной депрессии. Устав от жизни, она решилась на опрометчивый поступок. Ростовчанка своевременно опомнилась и не довела задуманное до конца. Почувствовав тошноту и слабость в теле, девушка обратилась к медикам.

Прибывшие врачи оказали Евгении помощь. От госпитализации она отказалась.

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