28-летний парень из Шахт скончался после 12 лет борьбы с редкой болезнью



28-летний парень из Шахт скончался после 12 лет борьбы с редкой болезнью. Виктора Дорошева не стало 18 августа.



О своем недуге молодой человек узнал в 17 лет. Несмотря на то, что он понимал, что выздороветь не удастся, он был позитивным и общительным парнем. Друзья отмечают, что он никогда не переживал из-за своего заболевания.



Похороны Виктора состоятся 20 августа в Шахтах.



Болезнь Вильсона-Коновалова – генетическое заболевание, при котором происходит хроническая интоксикация организма медью вследствие нарушения её транспорта и накопления. Число заболеваний данной патологией составляет от 10 до 30 случаев на 1 миллион населения. Заболеваемость у новорожденных 1 на 30 000 - 1 на 55 000. Чаще болеет мужской пол, чем женский (4:1). Пик начала заболевания приходится на возраст от 10 до 13 лет.