Авторизация

Регистрация


  • USD 62.29
  • EUR 72.47
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

27-летний парень скончался, выпав с балкона 5-го этажа в Ростове-на-Дону

27-летний парень скончался, выпав с балкона 5-го этажа в Ростове-на-Дону
27-летний парень скончался, выпав с балкона 5-го этажа в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось 15 июля примерно в полночь.

По информации издания DonDay.ru, жильцы многоэтажного дома увидели, что их сосед лежит на земле без сознания. Они вызвали скорую помощь. Однако парень скончался, выпав с балкона.

Некоторые соседи утверждают, что видели, как молодого человека столкнули. Тем не менее по факту происшествия проводится проверка.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.