27-летний парень скончался, выпав с балкона 5-го этажа в Ростове-на-Дону



27-летний парень скончался, выпав с балкона 5-го этажа в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось 15 июля примерно в полночь.



По информации издания DonDay.ru, жильцы многоэтажного дома увидели, что их сосед лежит на земле без сознания. Они вызвали скорую помощь. Однако парень скончался, выпав с балкона.



Некоторые соседи утверждают, что видели, как молодого человека столкнули. Тем не менее по факту происшествия проводится проверка.