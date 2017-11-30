26-летняя ростовчанка пыталась покончить с собой



26-летняя девушка в Ростове-на-Дону пыталась покончить с собой. Происшествие случилось вечером 30 ноября на улице Тоннельной. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.



По информации издания, Кристина У. была зависима от наркотиков. Горожанка несколько лет употребляла синтетические вещества. В какой-то момент девушка приняла значительную дозу алкоголя и решила уйти из жизни. Предприняв попытку добровольного ухода из жизни, горожанка опомнилась и обратилась за помощью к медикам. Врачи диагностировали у нее резаные раны предплечий. От госпитализации Кристина отказалась.