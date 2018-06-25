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26-летняя девушка покончила с собой в Ростове-на-Дону

26-летняя девушка покончила с собой в Ростове-на-Дону
В донской столице покончила с собой 26-летняя девушка. Надежду Ф. нашли дома без признаков жизни знакомые.

По словам знакомых девушки, она никогда не была склонна к депрессиям и отличалась жизнерадостностью и позитивом, от чего поступок оказался для близких Надежды полнейшей неожиданностью.

Одной из причин случившегося называют несчастную любовь девушки. Однако она никогда особо не жаловалась на проблемы, и точные мотивы поступка остаются неизвестны.

У Надежды остался 8-летний сын.

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