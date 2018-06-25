26-летняя девушка покончила с собой в Ростове-на-Дону
В донской столице покончила с собой 26-летняя девушка. Надежду Ф. нашли дома без признаков жизни знакомые.
По словам знакомых девушки, она никогда не была склонна к депрессиям и отличалась жизнерадостностью и позитивом, от чего поступок оказался для близких Надежды полнейшей неожиданностью.
Одной из причин случившегося называют несчастную любовь девушки. Однако она никогда особо не жаловалась на проблемы, и точные мотивы поступка остаются неизвестны.
У Надежды остался 8-летний сын.