24-летний водитель на «Рено» врезался в бордюр и улетел в канаву в Батайске





24-летний водитель автомобиля «Рено Логан» врезался в бордюр и улетел в канаву в Батайске.Авария произошла вечером 22 марта.



Молодой автомобилист ехал по улице Ворошилова. Парень не справился с управлением и в районе дома № 1 врезался в бордюр. От столкновения его отбросило в водосточную канаву, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



Водитель иномарки не получил серьезных травм, однако его машина нуждается в серьезном ремонте.