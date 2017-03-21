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24-летний водитель на «Рено» врезался в бордюр и улетел в канаву в Батайске

24-летний водитель на «Рено» врезался в бордюр и улетел в канаву в Батайске

24-летний водитель автомобиля «Рено Логан» врезался в бордюр и улетел в канаву в Батайске.Авария произошла вечером 22 марта.

Молодой автомобилист ехал по улице Ворошилова. Парень не справился с управлением и в районе дома № 1 врезался в бордюр. От столкновения его отбросило в водосточную канаву, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Водитель иномарки не получил серьезных травм, однако его машина нуждается в серьезном ремонте.

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