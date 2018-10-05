24-летний рецидивист пытался ограбить автозаправку в Ростове



В Ростове 24-летний парень пытался ограбить автозаправку. ЧП произошло вечером 5 октября на улице Фурмановской.



Злоумышленник зашел в зал и пригрозил кассиру расправой. Молодого человека не смутило то, что кроме сотрудницы в зале был клиент. Испуганная женщина отдала всю выручку и подозреваемый попытался скрыться, однако его задержал посетитель. После этого он вызвал полицию.



- В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.