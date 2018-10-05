Авторизация

Регистрация


  • USD 66.63
  • EUR 76.66
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

24-летний рецидивист пытался ограбить автозаправку в Ростове

24-летний рецидивист пытался ограбить автозаправку в Ростове
В Ростове 24-летний парень пытался ограбить автозаправку. ЧП произошло вечером 5 октября на улице Фурмановской.

Злоумышленник зашел в зал и пригрозил кассиру расправой. Молодого человека не смутило то, что кроме сотрудницы в зале был клиент. Испуганная женщина отдала всю выручку и подозреваемый попытался скрыться, однако его задержал посетитель. После этого он вызвал полицию.

- В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.