24-летний парень жестоко избил мужчину на остановке в Ростовской области



24-летний парень жестоко избил мужчину на остановке в Ростовской области. Инцидент произошел в Сальском районе.



По предварительной информации, молодой человек поругался с 37-летним мужчиной. Во время ссоры парень набросился с кулаками на своего оппонента. Дебошир избил мужчину до полусмерти и сбежал.



- Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался житель села Рыбасово, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».