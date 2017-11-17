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24-летний парень жестоко избил мужчину на остановке в Ростовской области

24-летний парень жестоко избил мужчину на остановке в Ростовской области
24-летний парень жестоко избил мужчину на остановке в Ростовской области. Инцидент произошел в Сальском районе.

По предварительной информации, молодой человек поругался с 37-летним мужчиной. Во время ссоры парень набросился с кулаками на своего оппонента. Дебошир избил мужчину до полусмерти и сбежал.

- Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался житель села Рыбасово, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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