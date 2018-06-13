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24-летний парень умер в Ростовской области

24-летний парень умер в Ростовской области
24-летний парень умер в Ростовской области. Трагедия произошла 12 июня в хуторе Хапры. Об этом сообщает издание DonDay.ru.

Роман З. приехал навестить родственников. В один из дней ему стало плохо, и он потерял сознание. Врачи констатировали смерть парня.

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