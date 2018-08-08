Авторизация

Регистрация


  • USD 66.91
  • EUR 76.68
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

23-летнюю девушку разыскивают в Ростове

23-летнюю девушку разыскивают в Ростове
23-летнюю девушку разыскивают в Ростове. Юлия Кольцова ушла из дома 12 августа. Родственники ничего не знают о ее местонахождении.

Рост пропавшей - около 165 сантиметров. У девушки серо-голубые глаза, прямые короткие темно-русые волосы. В день пропажи Юлия была одета в светло-желтую футболку со смайликами, шорты до колена, белые носки и бежевые тапочки.

Пропавшая дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.

Ко всем, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просьба позвонить по номеру: 8-800-700-54-52.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.