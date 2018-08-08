23-летнюю девушку разыскивают в Ростове



23-летнюю девушку разыскивают в Ростове. Юлия Кольцова ушла из дома 12 августа. Родственники ничего не знают о ее местонахождении.



Рост пропавшей - около 165 сантиметров. У девушки серо-голубые глаза, прямые короткие темно-русые волосы. В день пропажи Юлия была одета в светло-желтую футболку со смайликами, шорты до колена, белые носки и бежевые тапочки.



Пропавшая дезориентирована и нуждается в медицинской помощи.



Ко всем, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просьба позвонить по номеру: 8-800-700-54-52.